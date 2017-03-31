Зачем нужен дубликат ГРЗ, когда можно восстановить номер

Не стоит рисковать самостоятельно восстанавливать государственных регистрационных номер. Подкрашивание краской является незаконным. Более того, самодельная реставрация приведёт к скорейшему ухудшению внешнего вида таблички.

После ДТП номера вообще сложно, а иногда даже невозможно восстанавливать. Часто нападают хулиганы, которые ради шутки царапают автономера или закрашивают их краской. С такими номерами ездить незаконно, а поправить их практически невозможно.

Наша компания изготавливает качественные дубликаты, которые сохраняют свой внешний вид долго и служат много лет.

Штраф за отсутствие автомобильных номеров

Если транспортное средство разъезжает по территории Российской Федерации без гос знаков, то владелец получает штраф. В худшем случае, сотрудник ДПС лишает водительских прав на длительный срок.

Номера также должны быть разборчивыми. Если хоть одна буква или цифра не будут видны, водитель будет оштрафован.

Каким стандартам соответствуют регистрационные номера

Мы изготавливаем дубликаты госномеров на разные типы ТС. Каждый вид делается по стандартам. Наши инженеры придерживаются двух стандартов: ГОСТ Р50577-93; Р50577-93. В строгом соответствии наносятся голограммы, светоотражающий и защитный слои и флаг (последний атрибут наносится не на всех знаках).

Где законно изготовить дубликат номера

Заказывать дубликаты автономеров стоит в лицензированной компании. Фирм, которые занимаются копиями, много, но не все могут гарантировать качество продукции.

Чтобы получить номера в ГИБДД, нужно отстоять длинную очередь. В нашей компании изготавливаются дубликаты оперативно и качественно. Кроме того, цена у нас ниже, чем в иных организациях.

Почему стоит выбрать avto-gos-dublikat

Наша компания официально изготавливает дубликаты гос рег номеров. У нас есть лицензия и сертификаты (которые мы показываем по требованию заказчиков). Выдаём гарантию, действующую три года. Нашим мастерам хватает 5-10 минут, чтобы выполнить заказ. При этом, не навредив качеству выполняемой работы. Специалисты работают круглосуточно, поэтому принимают заявку постоянно.

Получение рег номеров в Москве можно выбрать из множества точек самовывоза. Оформляя самовывоз, забрать свою покупку вы можете не только в Москве но и в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Московской области. Если нет возможности подъехать, наш курьер развозит копии в пределах МКАД.

Способ оплаты заказчик выбирает сам. Это может быть наличный платёж, безналичный и наложенный при получении (подробнее можно узнать у нашего консультанта). По регионам России отправляем почтой РФ и курьерской службой СДЕК. Можем отправить и в любую страну СНГ, например, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Приднестровье, Латвию, Литву, Грузию и многие другие.

Не стоит рисковать и разъезжать без номеров. Вы можете остаться без водительских прав на долгое время.

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