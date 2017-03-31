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    Российские номера ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

    Автомобильный номер с флагом (Тип 1 с отверстиями под крепеж)
    Автомобильный гос номер России
    1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1500 РУБ
    Российский номер без флага (Тип 1 специальная серия)
    Автомобильный гос номер без флага
    1 номер
    1200 1000 РУБ     Комплект
    1800 1500 РУБ
    Жирный шрифт
    Автомобильные номера с жирным шрифтом
    1 номер
    2000 1200 РУБ     Комплект
    3000 2000 РУБ
    Без канта
    Автомобильный гос номер без канта
    1 номер
    999 РУБ     Комплект
    1800 РУБ
    Квадратный номер нового образца (Тип 1А)
    Автомобильный квадратный номер по новому ГОСТу
    1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1700 РУБ
    Мото номер (Тип 4)
    Мото номер
    1 номер
    1500 РУБ
    Мото номер нового образца (Тип 4 под заказ)
    Мото номер по новому ГОСТу
    1 номер
    1000 РУБ
    Номер на трактор
    Госномер на трактор 1 номер
    1500 РУБ
    Номер на квадроцикл
    Гос. номер на квадроцикл 1 номер
    1000 РУБ
    Номер на мопед
    Регномер на мопед 1 номер
    1000 РУБ
    Номера МВД
    Номерной знак МВД 1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1700 РУБ
    Дипломатические номера
    Красный дипломатический номер 1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1700 РУБ
    Военный номер
    Военный государственный номерной знак 1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1700 РУБ
    Транзитный номер
    Транзитный дубликат номера 1 номер
    1500 РУБ    Комплект
    2500 РУБ
    Номер для прицепа длинный
    Госномер на прицепы и полуприцепы 1 номер
    1000 РУБ
    Номер для прицепа шестиугольный
    Шестиугольный госномер на прицеп 1 номер
    1700 РУБ
    Номера СССР
    Советский госномер 1 номер
    от 1500 РУБ
    На детские коляски
    Госномер на коляски 1 номер
    от 1200 РУБ
    Номер на такси, автобус, маршрутку
    Госномер на такси и автобусы 1 номер
    1000 РУБ     Комплект
    1700 РУБ
    Сувенирные авто номера
    Сувенирный регистрационный знак
    1 номер
    1200 РУБ     Комплект
    2000 РУБ
    Рамки на номера
    Рамка для регистрационных знаков 1 рамка
    от 300 РУБ     Комплект
    от 500 РУБ
    Иностранные номера
    Автомобильный номерной знак Южной осетии
    1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ

    Иностранные номера

    Абхазия
    Абхазский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Азербайджан
    Азербайджанский номерной знак 1 номер
    2000 РУБ     Комплект
    3000 РУБ
    Армения
    Армянский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Белоруссия
    Белорусский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Грузия
    Грузинский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Казахстан
    Казахстанский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Киргизия
    Киргизский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Латвия
    Госномер на авто для Латвии 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Литва
    Автомобильный номер Литвы 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Молдавия
    Автомобильный регистрационный знак Молдавии 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Южная Осетия
    Регистрационный номерной знак ЮО 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Приднестровье
    Приднестровский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Таджикистан
    Таджикский номерной автознак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Туркменистан
    Гос. номер Туркменистана 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Узбекистан
    Узбекский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Украина
    Украинский номерной знак 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ
    Эстония
    Эстонский знак на автомобиль 1 номер
    1500 РУБ     Комплект
    2500 РУБ

    Работаем по всем городам России

    Карта Российских городов

    ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

    Свидетельство о регистрации
    транспортного средства


    СТС на машину
    +

    Паспорт или Водительское
    удостоверение

    Иконка паспорта гражданина РФ и водительские права
    ЛИЦЕНЗИИ
    Лицензия тип 1
    Лицензия тип 1 трехзначная
    Лицензия тип 2
    Лицензия тип 1б
    Лицензия тип 3
    Лицензия тип 5
    Лицензия тип 6
    Лицензия тип 1a
    Лицензия тип 1a для трехзначных регионов
    Лицензия тип 4
    Лицензия тип 20
    Лицензия тип 1
    Лицензия тип 1
    Лицензия тип 1 трехзначная
    Лицензия тип 1 трехзначная
    Лицензия тип 2
    Лицензия тип 2
    Лицензия тип 1б
    Лицензия тип 1б
    Лицензия тип 3
    Лицензия тип 3
    Лицензия тип 5
    Лицензия тип 5
    Лицензия тип 6
    Лицензия тип 6
    Лицензия тип 1a
    Лицензия тип 1a
    Лицензия тип 1a для трехзначных регионов
    Лицензия тип 1a для трехзначных регионов
    Лицензия тип 4
    Лицензия тип 4
    Лицензия тип 20
    Лицензия тип 20
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    +7 (499) 343-34-36

    Иконка анкеты с карандашом Без перерегистрации авто и сдачи старых номеров!
    Иконка часов Процесс производства занимает не более 20 минут
    Иконка грузового автомобиля Доставка по России и СНГ курьерской службой
    Иконка планеты Приём заявок с 9 до 23 и без выходных!

    Вот такие красивые номера мы изготавливаем

    Шестиугольный гос. номер СССР на прицеп и полуприцеп 674* КН
    Молдавские автомобильные госномера Копия госномера республики Молдовия «OC CD *»
    Комплект регзнаков жирным шрифтом 39 региона Комплект жирных дубликатов автомобильных гос номеров без окантовки «А 22* ТО»
    Номерной госзнак без окантовки Дубликат номеров для автомобиля без канта «С 86* СС»
    Госномер с жирным шрифтом без триколора Государственные автомобильные дубликаты регномеров жирного шрифта «А 24* МН»
    Пара госномеров жирным шрифтом 95 региона Комплект дубликатов гос номеров на автомобиль с жирным шрифтом «Е 72* ЕЕ»
    Пара жирных регномеров 126 региона Дубликаты государственных номеров с жирным шрифтом «Е 95* ОХ»
    Автономер с жирными символами Автомобильные регистрационные номера жирным шрифтом без флага «К 44* ОВ»
    Стандартный автономер с флагом Комплект дубликатов автомобильных регномеров жирным шрифтом «С 00* ТТ»
    Еще больше примеров в галерее

    Отзывы наших клиентов

      Пункты самовывоза:

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      Зачем нужен дубликат ГРЗ, когда можно восстановить номер

      Не стоит рисковать самостоятельно восстанавливать государственных регистрационных номер. Подкрашивание краской является незаконным. Более того, самодельная реставрация приведёт к скорейшему ухудшению внешнего вида таблички.

      После ДТП номера вообще сложно, а иногда даже невозможно восстанавливать. Часто нападают хулиганы, которые ради шутки царапают автономера или закрашивают их краской. С такими номерами ездить незаконно, а поправить их практически невозможно.

      Наша компания изготавливает качественные дубликаты, которые сохраняют свой внешний вид долго и служат много лет.

      Штраф за отсутствие автомобильных номеров

      Если транспортное средство разъезжает по территории Российской Федерации без гос знаков, то владелец получает штраф. В худшем случае, сотрудник ДПС лишает водительских прав на длительный срок.

      Номера также должны быть разборчивыми. Если хоть одна буква или цифра не будут видны, водитель будет оштрафован.

      Каким стандартам соответствуют регистрационные номера

      Мы изготавливаем дубликаты госномеров на разные типы ТС. Каждый вид делается по стандартам. Наши инженеры придерживаются двух стандартов: ГОСТ Р50577-93; Р50577-93. В строгом соответствии наносятся голограммы, светоотражающий и защитный слои и флаг (последний атрибут наносится не на всех знаках).

      Где законно изготовить дубликат номера

      Заказывать дубликаты автономеров стоит в лицензированной компании. Фирм, которые занимаются копиями, много, но не все могут гарантировать качество продукции.

      Чтобы получить номера в ГИБДД, нужно отстоять длинную очередь. В нашей компании изготавливаются дубликаты оперативно и качественно. Кроме того, цена у нас ниже, чем в иных организациях.

      Почему стоит выбрать avto-gos-dublikat

      Оборудование с изготовленными госзнаками

      Наша компания официально изготавливает дубликаты гос рег номеров. У нас есть лицензия и сертификаты (которые мы показываем по требованию заказчиков). Выдаём гарантию, действующую три года. Нашим мастерам хватает 5-10 минут, чтобы выполнить заказ. При этом, не навредив качеству выполняемой работы. Специалисты работают круглосуточно, поэтому принимают заявку постоянно.

      Получение рег номеров в Москве можно выбрать из множества точек самовывоза. Оформляя самовывоз, забрать свою покупку вы можете не только в Москве но и в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Московской области. Если нет возможности подъехать, наш курьер развозит копии в пределах МКАД.

      Способ оплаты заказчик выбирает сам. Это может быть наличный платёж, безналичный и наложенный при получении (подробнее можно узнать у нашего консультанта). По регионам России отправляем почтой РФ и курьерской службой СДЕК. Можем отправить и в любую страну СНГ, например, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Приднестровье, Латвию, Литву, Грузию и многие другие. 

      Не стоит рисковать и разъезжать без номеров. Вы можете остаться без водительских прав на долгое время.

      Мы быстро изготавливаем копии автономеров, вносим их в реестр, избавляя клиентов от повторного прохождения перерегистрации. Цены у нас ниже, чем у конкурентов, но при этом качество выше. Мы сами закупаем материалы, поэтому нас нельзя причислять к перекупам. Вы лично можете наблюдать за работой мастеров, так как оборудование установлено прямо в офисе.

      Для тех, у кого нет возможности оформить самовывоз, у нас есть официальный сайт. Через него вы можете приобрести необходимые дубликаты номерных знаков. В каталоге есть целый список. Наши автономера подходят на легковые, грузовые авто, прицепы, полуприцепы, автобусы, такси и многие другие. Можем сделать таблички любого формата, даже СССР советские, а также те, которые имеют размер 520 мм х 112, 290 мм х 170, 190 мм х 145 и всех типов, которые вам необходимы.

      Сотрудничаем как с физическими лицами, так и юридическими: автосалоны, автоклубы, мотоклубы, таксопарки и многие государственные учреждения. Делаем любое количество, вплоть до оптовых партий. Оставьте свой номер телефона, и мы свяжемся с вами. Для оформления заказа нужен лишь один документ, например, ПТС или СТС. Может подойти даже водительское удостоверение. Отзывы о нашей компании вы можете посмотреть на сайте. Там же вы найдете и сувенирные номера.

      Недавно изготовленные дубликаты номеров

      Дубликат госзнака нового образца

      квадратный номер на автомобиль

      Автомобильный ТИП-1А: алюминиевые пластины с светоотражающим покрытием

      Стоимость: от 1000 руб.

      Комполект: от 1700 рублей

      Изготовление: 5 минут

      Автомобильные знаки нового образца

      квадратный номер японского формата

      Дубликат автознака: Американский формат пластины (алюминий)

      Стоимость: от 1000 руб/шт

      Комполект: от 1700 рублей

      ГОСТ р50577- 2018

      Дубликаты номерных знаков без триколора ТИП-1

      номера без триколора России

      Доставка государственных регистрационных знаков: Размер: 520 мм х 112 мм

      Цена: 1000 руб/шт

      2 штуки: от 1500 рублей

      Изготовление: 10 минут

      Дубликаты номерных гос знаков

      российские автомобильные номера

      Изготовление номеров по ГОСТу Защитные голограммы, светоотражающая пленка

      Цена: от 1000 руб.

      Изготовление 10 мин

      Дубликат утерянного гос знака

      автомобильный номер нового госта

      Восстановили ТИП-1А: в соответствии с ГОСТ р50577-2018

      Цена: от 1000 руб.

      Изготовление: 5 минут

      Автомобильный без триколора

      госномер России без флага

      Готовый номерной знак: Тип 1 (ГОСТ Р 50577-93)

      Цена: от 1000 руб/шт

      Изготовление: 10 минут

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